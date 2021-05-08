英國准許外遊地區名單公布 新加坡等12地上榜

英國公布國民外遊的國家分級名單，共有12個國家及地區被列入最安全級別的「綠色」名單，包括葡萄牙、新加坡、直布羅陀等，英國民眾到訪相關地區後，返回英國時不用隔離。所有民眾出發前均須取得新冠病毒檢測陰性證明，返國後48小時內也要進行病毒檢測。名單5月17日起生效，英國政府將每3周檢討一次。

這個外遊地區的分級制度，亦被稱為「交通燈制度」，共有紅、黃、綠3個級別。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）直言，政府制定外遊地區名單時必須緊慎（necessarily cautious）。

不過，「綠色」名單之上不少地區，均有限制外國旅客到訪的措施。

部分「綠色」地區

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英國人外遊的5大熱點國家中，除葡萄牙外，法國、西班牙、意大利及希臘4國均未被列入「綠色」名單，只被列入中間級別的「黃色」名單，令旅遊業界感到失望，更指英國政府過份小心。

「黃色」名單上的地區，民眾返回英國後須在家隔離10日，但一如目前情況，第5日可進行病毒檢測，若結果為陰性可即時結束隔離。惟夏博思提醒英國民眾，現階段並非到訪「黃色」地區的合適時間。

至於土耳其、尼泊爾及馬爾代夫則被列入最危險級別的「紅色」名單，即民眾由當地返回英國後，須於酒店隔離10日。

責任編輯：嚴智勇