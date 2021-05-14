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【阿里巴巴業績】阿里巴巴業績遜預期低開半成逼200元關口　2022財年所有新增利潤用於商家及投資

股市 09:31 2021/05/14

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五月中旬多隻重磅科技股放榜，阿里巴巴 （09988） 昨日率先公布截至3月底季度及財政年度業績，上季收入按年增長64%至1874億元（人民幣，下同），Non-GAAP經調整盈利按年增長18%至262億元，遜預期。阿里巴巴美股股價昨夜下挫，收跌206.08美元，跌逾6%，折合為200港元。阿里巴巴香港股價今早低開逾半成，最新報202元。

綜合全財年表現，收入按年增長41%至7173億元，經調整淨利潤約1720億元，按年增長30%。

截至3月底，阿里巴巴生態體系的全球年度活躍消費者超過10億，達到新的里程碑，其中8.91億來自中國零售市場、本地生活服務和數字媒體及娛樂平台，2.4億來自海外。中國零售市場年度活躍消費者為8.11億，較去年3月底止12個月增加8500萬。中國零售市場移動月活躍用戶達9.25億，較去年同期增加7900萬。

阿里巴巴暗示新財年利潤「零增長」 目標新增1億中國消費者【下一頁】

首席財務官武衛表示，2022財年預計年度總收入將會超過9,300億元，鑒於市場潛力以及集團已被證實的產出利潤和現金流的實力，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，這將有助增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

上季，阿里巴巴核心商業收入按年升72%至1,614億元，經調整EBITA（息稅攤銷前利潤）按年增長9%至306.8億元。阿里雲去年底季度扭虧，上季維持盈利，經調整EBITA錄得3.08億元。菜鳥物流在2021財年實現正經營現金流。

螞蟻集團去年第四季盈利大增 賺近218億元人民幣 按季升近五成【下一頁】

市場早前預期，由於上季（第四財季）電商市場復甦、去年低基數，阿里巴巴收入可按年增長近6成至1804億元，但因新業務投資，盈利或承壓，上季Non-GAAP經調整盈利料按年升33%至296億元。阿里巴巴早前被市監局重罰逾182億元人民幣，首席財務官武衛早前稱該筆罰額會在3月底業績內入帳，但不會影響Non-GAAP盈利表現。

券商對阿里巴巴業績預測及關注重點

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2021財政年度方面，市場預期經調整淨利潤料按年增長36%至1806億元，營收按年增39%至7076億元。阿里巴巴壟斷調查後業務調整、淘寶天貓GMV（成交額）的成長、社區團購等新業務投資料成為本次業績重點。

摩通予阿里巴巴百度等中概股目標價、看好b站可倍升，可見【下一頁】

大行預測阿里巴巴全年經調整淨利情況

券商 年度調整純利（億人民幣） 按年增幅（%）
野村 1877.99 41.7
大和 1737.11 31.1
申萬宏源 1864.24 40.7
興業證券 1844.22 39.2
星展 1818.22 37.2
招商證券 1802.64 36.1
廣發證券 1778 34.2
大華繼顯 1703.43 28.6
天風國際 1703 28.5
農銀國際 1659.94 25.3
中金 1587.41 19.8

*數據源自彭博，統計截至5月12日

招銀國際早前發表報告指，預計阿里巴巴過去一個財政年度的核心電商成交額穩健，但利潤率將會繼續被攤薄，因阿里巴巴目前優先關注潛在市場的擴張，而並非盈利能力，相信今年該趨勢會持續。

而阿里巴巴早前因涉及「二選一」等壟斷行為，被中國市監局罰款182.28億元人民幣，招銀國際認為，是次懲罰結果較預期好，因沒有進行資產處置或其他重大調整，對阿里巴巴的業務影響較少。

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