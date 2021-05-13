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【阿里巴巴業績】阿里巴巴收市後放榜績前跌逾3%　一文看清券商預測

股市 16:21 2021/05/13

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阿里巴巴周四公布全年業績

五月中旬多隻重磅科技股即將放榜，阿里巴巴 （09988） 今日率先公布季度及全年財政年度業績（3月結）。阿里巴巴績前股價受壓，全日跌3.2%，收報213.2元，成交40億元。

市場預期，由於上季（第四財季）電商市場復甦、去年低基數，阿里巴巴收入可按年增長近6成至1804億元（人民幣，下同），但因新業務投資，盈利或承壓，上季Non-GAAP經調整盈利料按年升33%至296億元。阿里巴巴早前被市監局重罰逾182億元人民幣，首席財務官武衛早前稱該筆罰額會在3月底業績內入帳，但不會影響Non-GAAP盈利表現。

券商對阿里巴巴業績預測及關注重點

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2021財政年度方面，市場預期經調整淨利潤料按年增長36%至1806億元，營收按年增39%至7076億元。阿里巴巴壟斷調查後業務調整、淘寶天貓GMV（成交額）的成長、社區團購等新業務投資料成為本次業績重點。

摩通予阿里巴巴百度等中概股目標價、看好b站可倍升，可見【下一頁】

大行預測阿里巴巴全年經調整淨利情況

券商 年度調整純利（億人民幣） 按年增幅（%）
野村 1877.99 41.7
大和 1737.11 31.1
申萬宏源 1864.24 40.7
興業證券 1844.22 39.2
星展 1818.22 37.2
招商證券 1802.64 36.1
廣發證券 1778 34.2
大華繼顯 1703.43 28.6
天風國際 1703 28.5
農銀國際 1659.94 25.3
中金 1587.41 19.8

*數據源自彭博，統計截至5月12日

招銀國際早前發表報告指，預計阿里巴巴過去一個財政年度的核心電商成交額穩健，但利潤率將會繼續被攤薄，因阿里巴巴目前優先關注潛在市場的擴張，而並非盈利能力，相信今年該趨勢會持續。

而阿里巴巴早前因涉及「二選一」等壟斷行為，被中國市監局罰款182.28億元人民幣，招銀國際認為，是次懲罰結果較預期好，因沒有進行資產處置或其他重大調整，對阿里巴巴的業務影響較少。

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