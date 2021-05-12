【阿里巴巴業績】阿里巴巴周四放榜前股價彈5%　一文看清券商預測

▲ 阿里巴巴周四公布全年業績

五月中旬多隻重磅科技股即將放榜，阿里巴巴 （09988） 周四將率先公布今年首季及全年財政年度業績（阿里巴巴財政年度為3月結）。阿里巴巴今早股價明顯反彈，最多升逾5%，高見219.2元，最新升4.7%報217.4元，成交25億元。

綜合多間大行預測數據，阿里巴巴2021財政年度的經調整淨利潤將介乎1587.41億至2093.92億元人民幣，按年增長19.8%至58.1%，中位數是1810.81億元人民幣，按年升36.7%。阿里巴巴早前被市監局重罰逾182億元人民幣，首席財務官武衛早前稱該筆罰額會在3月底業績內入帳。

摩通予阿里巴巴百度等中概股目標價、看好b站可倍升，可見【下一頁】

大行預測阿里巴巴全年經調整淨利情況

券商 年度調整純利（億人民幣） 按年增幅（%） 元大證券 2093.92 58.1 天灝資本 2017.81 52.3 申萬宏源 1864.24 40.7 興業證券 1844.22 39.2 星展 1818.22 37.2 招商證券 1802.64 36.1 廣發證券 1778 34.2 大華繼顯 1703.43 28.6 天風國際 1703 28.5 農銀國際 1659.94 25.3 中金 1587.41 19.8

*數據源自彭博，統計截至5月8日

另外，多間券商預測阿里巴巴2021財年的營業收入介乎6850.92億至7157.76億元人民幣，按年增長介乎34.4%至40.4%，中位數7097.95億元，按年增39.3%。

招銀國際早前發表報告指，預計阿里巴巴過去一個財政年度的核心電商成交額穩健，但利潤率將會繼續被攤薄，因阿里巴巴目前優先關注潛在市場的擴張，而並非盈利能力，相信今年該趨勢會持續。

而阿里巴巴早前因涉及「二選一」等壟斷行為，被中國市監局罰款182.28億元人民幣，招銀國際認為，是次懲罰結果較預期好，因沒有進行資產處置或其他重大調整，對阿里巴巴的業務影響較少。

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記者：梁安琪