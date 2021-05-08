【業績前瞻】阿里周四放榜 一文看券商預測數據

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五月中旬多隻重磅科技股即將放榜，阿里巴巴 （09988） 周四將率先公布今年首季及財政年度業績。綜合多間大行預測數據，阿里巴巴2021財政年度的經調整淨利潤將介乎1587.41億至2093.92億元人民幣，按年增長19.8%至58.1%，中位數是1810.81億元人民幣，按年升36.7%。
大行預測阿里巴巴全年經調整淨利情況
|券商
|年度調整純利（億人民幣）
|按年增幅（%）
|元大證券
|2093.92
|58.1
|天灝資本
|2017.81
|52.3
|申萬宏源
|1864.24
|40.7
|興業證券
|1844.22
|39.2
|星展
|1818.22
|37.2
|招商證券
|1802.64
|36.1
|廣發證券
|1778
|34.2
|大華繼顯
|1703.43
|28.6
|天風國際
|1703
|28.5
|農銀國際
|1659.94
|25.3
|中金
|1587.41
|19.8
*數據源自彭博，統計截至5月8日
另外，多間券商預測阿里巴巴2021財年的營業收入介乎6850.92億至7157.76億元人民幣，按年增長介乎34.4%至40.4%，中位數7097.95億元，按年增39.3%。
招銀國際早前發表報告指，預計阿里巴巴過去一個財政年度的核心電商成交額穩健，但利潤率將會繼續被攤薄，因阿里巴巴目前優先關注潛在市場的擴張，而並非盈利能力，相信今年該趨勢會持續。
而阿里巴巴早前因涉及「二選一」等壟斷行為，被中國市監局罰款182.28億元人民幣，招銀國際認為，是次懲罰結果較預期好，因沒有進行資產處置或其他重大調整，對阿里巴巴的業務影響較少。
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記者：梁安琪