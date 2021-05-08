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【投資學堂】方案未必十掌九穩 炒作私有化要小心

股樓投資 13:18 2021/05/08

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上市公司的股票是在公開市場（交易所）買賣，但有時大家會聽到私有化，是指上市公司的控股股東，向其他小股東買入股份，令原本上市公司變成控股股東的私人公司。如果私有化成功，將向港交所申請撤銷上市地位，為退市的其中一個方法。

 

控股股東決定私有化，背後原因包括當前股價相對每股資產淨值出現大折讓，與其在外流通交易，不如自己「吸平貨」，或者股票在市場上交投疏落，並沒有達到融資作用，又或者集團結構重組或到其他地方上市等。

 

要達到私有化，控股股東一般會採取溢價提出私有化，例如利豐在2020年3月便提出溢價1.5倍提出私有化。除了用現金作為代價外，亦可能採取換股方式。另外，為了吸引小股東同意方案，有時會提出更多條件，例如私有化後會向股東派發特別息等。

 

由於控股股東不能在私有化的方案上投票，因此投票會否成功，要看控股股東的「友好方」持股量，以及私有化的條件等。如果其他小股東認為方案不吸引，或者看好公司長遠前景，可以聯合起來否決私有化方案。

 

假如私有化是溢價，公司股價往往在公布消息後升至接近私有化的價格，但可能距離私有化仍有少量水位，如果大家在公布消息後追入，博私有化賺差價，就要考慮私有化的成功率、私有化過程所使用的時間等是否值博。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

股票 每股資產淨值 香港 私有化

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