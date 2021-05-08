【WhatsApp私隱更新】WhatsApp最後通牒　用戶不接受新政策有何後果？

▲ 倘不接受WhatsApp新政策 用戶將逐步不能收發訊息

WhatsApp數月前宣布將會更改用戶私隱政策，最終生效日為5月15日。相信大部分用戶在近日在打開WhatsApp時見到有關提示，提醒用戶有關更改，而剛剛WhatsApp在官網亦有所更新，解釋對不接受新政策的用戶的安排。

WhatsApp在官網上表示，即使用戶在5月15日後仍未接受新政策，官方亦不會刪除帳號，但表明必須接受變更才能使用完整功能，並會彈出提示訊息視窗。有關提示訊息將會在數星期後變成持續顯示，直至用戶接受新政策為止。未選擇接受更改的用戶，在一開始仍可以接收通話與訊息通知，但將無法在應用程式中閱讀或傳送訊息，當該提示變成持續顯示後，WhatsApp亦會停止該用戶接受訊息與通話。詳細內容可參考官網。

▲ WhatsApp在官網解釋未接受新政策更改的用戶，通訊功能將逐步被停用。（WhatsApp官網）

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WhatsApp續解釋，用戶可選擇在5月15日之後選擇接受政策，又或在5月15日之前，可在Android或iPhone手機上匯出對話記錄，並下載帳號報告。該公司提醒，如果用戶透過手機刪除帳號後，將抹除訊息記錄、從所有WhatsApp群組中移除，並刪除所有備份，完成後將無法復原。

WhatsApp在宣布新政策推出後，多次向公眾解釋新政策的影響，強調主要更改涉及商家與顧客透過WhatsApp傳送訊息方面的功能；而且個人對話仍舊受端對端加密保護，所有對話收發雙方之外的人都無法讀取或收聽。

責任編輯: 周俊霖