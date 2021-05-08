【阿里戰港視】HKTVmall搶先出招？ 4月GMV再跌7%

▲ HKTVmall搶先出招攻佔二手市集，同時推出1小時極速送服務

天貓香港日前開幕，正式進軍本地電商市場。香港電視（HKTVmall，01137）隨後宣布將推出新電子商貿項目，包括開闢二手商品市集，以及增加1小時派遞選擇，以提升客戶忠誠度，並完成數碼生態圈的轉型。

HKTVmall將為VIP會員提供專享新功能，VIP會員可以在平台上刊登閒置物品，與其他會員以買賣、交換或送增的方式進行二手物品交易。

另外，HKTVmall亦推出極速送服務，第一階段將在4月中旬開始，在自營O2O門市啟動，向O2O門市兩公里內的客戶提供最快1小時的送貨服務，主要為有即時雜貨需求的客戶群提供服務。該項服務將在今年5月起陸續延伸至已登記該服務的商戶合作夥伴。

同時，港視亦公布今年4月的營運數據，4月訂單總商品交易額（GMV）繼續下跌，達4.88億元，按年下跌0.8%，按月下跌7%。平均每日訂單數約3.68萬，按年增長16.5%，按月增長3.1%。

應用程式的每月活躍使用者約135.2萬，較今年3月少約2.3萬，較去年同期減少15.6萬。不過，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量為43.2萬，較上月增加1.7萬，較去年同期增加5.9萬。

公司表示，清明節及復活節長假帶來季節性影響，再加上上月推出若干營銷計劃，包括透過提供無條件促銷優惠券吸引新客戶和選定客戶群，因此日均訂單有所上升，但平均訂單價值較低，合乎預期。

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記者：梁安琪