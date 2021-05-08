【紓困措施】消費券不再分5期發放兼延期 陳茂波期待疫苗接種後經濟反彈

香港財政司司長陳茂波今日於電台節目中表示，5,000元消費券的計劃將公布細節，他透露今次消費券分發期數將縮少，不會以分五期的形式發放，但同樣不會一次過發放。陳茂波又指，消費券的使用期限將延長至農曆年前，大原則是盡量照顧不同市民的需要同時，給予足夠時間，不會令市民蝕底。

他又透露，失業人士貸款計劃於上星期開始接受申請後，現時已收到過萬宗申請，申請者大多來自餐飲、零售、運輸、旅遊等行業。

雖然失業率回落至6.8%，但受影響主要涉及基層，他表示希望更多市民接種疫苗後，社交距離措施能放寬，同時落實與內地通關，帶動香港經濟。

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