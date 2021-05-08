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【盲盒玩具】POP MART銅鑼灣希慎店開幕　限定發售兩款Molly特別版（多圖）

股市 11:13 2021/05/08

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POP MART銅鑼灣希慎店開幕　限定發售兩款Molly特別版

銷售「盲盒」玩具的POP MART泡泡瑪特 （09992） 繼沙田店後，再於銅鑼灣希慎廣場開店。POP MART希慎店除了有最齊全盲盒系列，亦有不同周邊商品發售。為慶祝新店開幕，POP MART希慎店推出了限定禮物供粉絲換領，包括LABUBU 精靈藝術貼紙、Molly花朵化妝包、2020年Dimoo環保主題袋、掛繩及小甜豆南瓜氣球。

希慎店限定發售兩款Molly特別版：「Molly x 粉紅豹可動人偶」及「Molly 雙子獸」。「Molly x 粉紅豹可動人偶」為Molly 首次與傻豹聯乘推出的產品。

圖看希慎店限定商品、盲盒及周邊

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POP MART希慎店以「玩具貨櫃」為設計。由於今年是Molly誕生15週年，POP MART希慎店特別向Molly致敬，貨櫃外牆印有Molly之父王信明特別設計的15週年Molly大型海報，並設有「MOLLY開心火車頭系列 - 公主 Molly 粉」及「Molly -Steam Punk 蒸汽龐克系列」造型 1：1 巨型玩具。另外，店舖旁邊設有智能抽盒機 ROBOSHOP。

香港POP MART由Jonwin International Company獨家代理。

圖看希慎店外貌

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POP MART 希慎廣場官方店

地址：銅鑼灣希慎廣場2樓210號

營業時間：早上11時至晚上9時

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【POP MART】泡泡瑪特創始人親解篩選IP邏輯 「簽100個網紅，不如簽1個周杰倫」

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記者：袁諾曦

泡泡瑪特（09992） 港股

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