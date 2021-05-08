  • 26°C
香港時間 : 2021508日 (六) 05:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】憧憬延遲加息 道指漲229點 標指同破頂

股市 04:10 2021/05/08

分享：

美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登（Joe Biden）稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。市場憧憬儲局延遲加息，美股周五造好，道指及標指創新高。
道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。。
拜登在白宮發表講話，指美國經濟正在朝着正確方向發展，但是仍受到疫情拖累，距復甦還有很長的路要走；疲弱的就業數據顯示，白宮政府推動的龐大基建和家庭支援計劃，比任何時候都更加有必要。本月稍後政府將推出下一階段的州和地方政府救助方案。他表示，需要就業計劃來提振經濟。
美國財長耶倫(Janet Yellen)表示，即使財政部用盡各種手法，拖延國債上限來臨時間，到今年7月底，為期兩年的國債上限法定時間屆滿後，國債在夏季亦可能觸及國會容許的天花板。她預計2021年和2022年，美國經濟將會強勁增長，並憧憬明年將實現充分就業。
美國4月非農業職位新增26.6萬個，遠低於市場預期的增加100萬個，3月數字向下修訂為增加77萬個。失業率按月升0.1個百分點至6.1%，較預期的5.8%差。平均時薪按年升0.3%，好於預期的跌0.4%，前值為升4.2%。
 數據表現與市場預期差距大，將加強儲局的鴿派立場，歐洲美元期貨市場顯示，美國恢復加息的日期，由原本估計在2023年3月，延遲至2023年6月。

美滙與債息下滑，金價升創近3個月新高，紐約6月期金升15.6美元，報1831.3美元。

責任編輯：柯志宏

美滙 耶倫 拜登 美股 加息 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 失業率 國債

上一篇文章

【美股市況】拜登指美需就業計劃振經濟　道指標指曾破頂　納指再升0.9%（不斷更新）

下一篇文章

美研究稱美實際新冠死亡數或逾90萬　超官方數據近6成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）