【美股收市】憧憬延遲加息 道指漲229點 標指同破頂

美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登（Joe Biden）稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。市場憧憬儲局延遲加息，美股周五造好，道指及標指創新高。

道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。。

拜登在白宮發表講話，指美國經濟正在朝着正確方向發展，但是仍受到疫情拖累，距復甦還有很長的路要走；疲弱的就業數據顯示，白宮政府推動的龐大基建和家庭支援計劃，比任何時候都更加有必要。本月稍後政府將推出下一階段的州和地方政府救助方案。他表示，需要就業計劃來提振經濟。

美國財長耶倫(Janet Yellen)表示，即使財政部用盡各種手法，拖延國債上限來臨時間，到今年7月底，為期兩年的國債上限法定時間屆滿後，國債在夏季亦可能觸及國會容許的天花板。她預計2021年和2022年，美國經濟將會強勁增長，並憧憬明年將實現充分就業。

美國4月非農業職位新增26.6萬個，遠低於市場預期的增加100萬個，3月數字向下修訂為增加77萬個。失業率按月升0.1個百分點至6.1%，較預期的5.8%差。平均時薪按年升0.3%，好於預期的跌0.4%，前值為升4.2%。

數據表現與市場預期差距大，將加強儲局的鴿派立場，歐洲美元期貨市場顯示，美國恢復加息的日期，由原本估計在2023年3月，延遲至2023年6月。

美滙與債息下滑，金價升創近3個月新高，紐約6月期金升15.6美元，報1831.3美元。

責任編輯：柯志宏