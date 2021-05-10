【國產疫苗】世衛：國藥疫苗適用於18歲以上、有效率達79%　國藥控股曾升12%半日升幅削半（第二版）

世界衛生組織上周舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織免疫戰略諮詢專家組主席克拉維托表示，通過全面評估中國國藥集團研發的新冠疫苗相關信息，專家組認為有足夠證據證明國藥集團疫苗的安全性，以及其預防重症的能力，有效率達79%。國藥集團旗下國藥控股 （01099） 周一股價最多升12%，半日報25.7元，升幅收窄至6%，成交額4.27億元。

世衛總幹事譚德塞表示，國藥疫苗適用於18歲以上人群，雖然60歲以上人口的相關數據較少，但沒有理由認為國藥疫苗在該群體上會表現不同。許多已使用國藥疫苗的國家都為60歲以上群體接種了該疫苗。

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根據世衛組織發布的臨時建議，18歲以上成人可接種兩劑國藥疫苗，間隔時間為三至四周。世衛組織不建議為國藥疫苗設定接種年齡上限，初步數據顯示，該疫苗可能對老年人也有保護作用。

世界衛生組織較早時宣布，中國國藥集團的新冠疫苗，獲批出緊急使用認證。譚德塞在簡報會上說，已將國藥疫苗列入緊急使用名單，令這款疫苗成為第6款，獲世衛認證為安全，有效及具質量驗證的疫苗。

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編輯：李勝君