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王毅稱面對世紀疫情應攜手合作　實踐真正多邊主義

股市 02:20 2021/05/08

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國務委員兼外長王毅（中）表示，面對世紀疫情及百年變局，應當堅定走攜手合作、互利共贏之路。（新華社圖片）

接任聯合國安理會5月輪值主席的中國，就維護多邊主義及加強聯合國角色，舉辦高級別視像會議。

會議由國務委員兼外長王毅主持，他表示面對世紀疫情及百年變局，應當堅定走攜手合作、互利共贏之路，實踐真正的多邊主義。

美國國務卿布林肯表示，國際合作不僅是可能的，也是必須的。多邊主義仍然是應對全球挑戰的最佳工具。現在新冠肺炎疫情造成前所未有的變化，沒有任何國家可以單槍匹馬應對。維護基於規則的國際秩序並不是要壓制任何國家，也不是要打壓競爭者。所有國家都應遵守聯合國憲章的精神和原則。美近年一些行為可能削弱了基於規則的國際秩序，並使一些國家置疑。拜登政府正重返多邊機構和多邊協議，兌現多邊主義承諾。

王毅表示，多邊主義是實現持久和平與可持續發展的必由之路。這需要各國，特別是大國發揮表率作用。各國都樂見美國改變前幾年做法，真正踐行多邊主義，並為此做出美方的貢獻。

王毅提出4點主張，包括要合作共贏，不要零和博弈；要公平正義，不要霸凌霸道；要聚焦行動，不要坐而論道；以及要尊重多樣，不要唯我獨尊。

參與會議的包括美國國務卿布林肯及俄羅斯外長拉夫羅夫，他們與王毅是首次出席同一場活動，亦是繼3月阿拉斯加會議之後，中美外交官員再次交鋒。

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編輯：李勝君

 

美股 政治 中美關係 新冠肺炎疫情 布林肯 疫情 外交 拉夫羅夫 可持續發展 拜登

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