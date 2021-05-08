比亞迪上月 新能源汽車銷量上升近倍

比亞迪(01211)公布上月營運數據。4月汽車銷量4.5萬輛，增長42.2%, 當中新能源汽車銷量按年大增97.5%至2.6萬輛。而以首4個月合計，比亞迪銷量升60.5%至14.9萬輛。其中新能源汽車銷量按年增加128.5%至8萬輛。

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另一方面，有傳上海拒向低於１０萬元人民幣的電動車發新能源車車牌「綠牌」，消息引發關注。有內媒引述上海一家４Ｓ店工作人員指，其品牌一款熱銷的 Ａ０級純電動汽車確實已經無法上「綠牌」，目前尚不清楚相關新政的具體發布時間，但估計不會有轉機。上海市多個行政區的車管所均對消息不置評，僅稱新政策最快將於下周一（10日）公布。比亞迪受消息拖累，周五急跌近6%收報145元。

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