【異動股】傳長假後紙企紛加價 紙業股起動玖紙升逾一成

內地媒體報道，大型紙企於五一假期後上調產品價格，當中玖龍紙業(02689)旗下廠房傳取消折扣優惠，恢復原本價格。全國各地其他紙廠，亦傳因面對成本壓力而上調紙品售價。消息推動紙業股今日熱炒。玖紙全日炒上10%收報12.3元，理文造紙(02314)今日上升7%收報7.27元。陽光紙業(02002)上升5%收報1.89元。晨鳴紙業(01812)上升6%收報7.4元。

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此外，每年4至5月為文化紙需求旺季，龍頭紙企帶動5月文化紙漲價；紙漿期貨本日抽高至接近7400元人民幣水平，亦是推動紙業股上漲的原因。

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另外，理文造紙日前表示，正觀望木漿及廢紙價格，並相信年底前下跌趨勢的機會較大，料將有利集團成本控制。不過，集團相信，木漿價格不會對

其有顯著影響，集團正整合上游資源，發展涵蓋製漿及廢紙回收的垂直業務模式，向產業鏈一體化方向發展，確保原材料的供應。

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