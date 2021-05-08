【餓「新」嘗啖＠iM網】古樹繁花下午茶 一期一會

最近在社交平台上有棵花樹非常火，一串串嫣紅粉白的花朵匹自怒放，氣勢有如銀河落九天。在春去夏來、櫻花落盡的季節，獨她一樹粉紅，驕矜而不艷俗。她的名字很特別——節果決明，她的身世更特別——被列入珍貴古樹名木冊，據說全港只有兩棵節果決明，另一棵在迪欣湖。



這花就開在中環、由舊政府總部美利大廈改建而成的五星級店The Murray前庭，花期盛放，朝聖的網紅、花痴，絡繹不絕，雖然人多，但難得仍保留一份寧靜，大家都自覺地保護這城市後花園。

酒店為配合這一期一會，也舉辦多個以節果決明為主題的活動，例如攝影比賽等等，其中我最留意的是他們的「古樹繁花下午茶」（$698兩位），將春季的水果和粉紅食材融入甜品小食如士多啤梨法國杏仁蛋糕、櫻花蛋白杏仁餅，巧手打造，精緻如花。

▲ 三層架英式下午茶



坐在裝潢講究環境舒適的Garden Lounge，望着一窗翠綠，古樹繁花自天而降，本就是最美的視覺享受，再看看眼前這傳統的三層架英式下午茶，賣相特別，味覺享受當然也不錯。

▲ 如花甜點

▲ 五款鹹點各自精彩



鮑魚撻是我最愛，一口咬下去，口感豐富，味道也很好，突出下午茶高貴的味道。黑松露蛋沙律和煙三文魚吐司都美味。至於其甜點，加了不同的鮮果，甜酸交錯，層次豐富，賣相精緻，值得一提的是scones，許是剛出爐，新鮮鬆軟，配以不同的果醬，味道各自不同。

▲ 最愛鮑魚撻

▲ Scones夠鬆軟



我們大約吃到五點，聽說這時候香港公園的小鳥會來到訪，便出去聽花看鳥。果然五點一到，不用看鐘的鳥兒便紛紛來訪，那悅耳的鳥鳴自空中而來的同時，牠們已經飄然站在樹上，其中一對白色黃冠鸚鵡最是搶眼，無數炮彈長鏡對牠錨準。

下午茶，吃的不外三樣東西：環境、情懷與食物。這裏環境本來就高貴中帶優雅，再加上一樹粉紅，就更加賞心悅目；食物，散花淡淡花香更覺迷人；至於情懷，能在這鬧市後花園偷得浮生半日閒，聽聽悅耳的鳥鳴，聞聞古樹的獨特氣息，重拾都市久違的寧靜美，煞是快哉。

▲ 盛放的節果決明

▲ 盛放的節果決明

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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