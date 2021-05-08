【疫市營商】健康食品公司推訂製營養餐盒服務　每日準時送上三餐

新冠肺炎帶旺餐飲外賣商機之餘，亦有本地企業加強推動預製餐盒的業務，以特色營養餐單主攻香港想吃得健康，但卻未必有時間精力調整飲食的都市上班族。

健康食品公司YOUNI於2017年創立，創辦人甘穎此前曾在飲食業工作，想透過創業將其飲食理念在香港實踐，「在香港想持續地吃得健康並不容易」。在澳洲長大，曾任職投資銀行業多年的他分享，因有感銀行業太忙碌，寧願選擇自己更有興趣的餐飲業工作，更辭職到法國學廚，至7年前回港後投身餐飲業，曾參與前台、廚房與管理等不同工作。一次機會下與本地一個健身集團接觸，「對方想找人在健身中心內提供餐飲，其要求與我的理念亦配合。」當時他決定創立品牌YOUNI，以合作形式，在該健身集團多間中心店內開設Cafe，主打健康餐飲。

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▲ YOUNI以合作形式，在健身集團多間中心店內開設Cafe，主打健康餐飲。

他解釋，Cafe消費者一度高達9成都是健身會所會員，加上由2019年示威運動起延續至疫情爆發，健身會所的營業大受影響，YOUNI更受直接波及，長時間不能營業，衝擊生意。甘穎去年起已決心加快業務多元化，加強本來以服務健身會員為主的營養餐盒業務，冀將產品覆蓋面推廣至更多香港人。

他分析，香港人想要一邊在外飲食，一邊計算每天吸取熱量與營養，一點也不容易。不少健身會員努力做運動，但飲食上不配合，效果會大打折扣。他設計營養餐盒，依照港人口味，每日供應不同的各地菜式，以食材、配搭、煮法等配合客人瘦身、增肌等不同需要，冀突破同類產品多為西餐、沙律、三文治等清淡口味的常規。「例如我們有义燒飯，但選用特製醬汁、以蒸與慢煮方式烹煮，不會太肥膩。」

▲ 現時YOUNI營養餐盒平均定價65元一份，客戶可自選1至24星期的訂購期，選擇每天兩至三份餐盒，主要客戶以30多歲的OL、上班族、專業人士為主，逾一半的餐盒客人，會一次過訂4星期以上的餐盒。

餐盒每日清晨時份開始製作，考慮衛生加上消費者便利的因素，物流問題甚是關鍵。現時該企以第三方物流公司送出飯盒，但面對香港電商興起，多個行業與平台均在「爭奪」車手，甘穎指出，現時主要在早上送出餐盒，除了顧及用戶生活習慣，亦因早上時段相對而言較易找到物流車隊。另一方面，用戶亦可選擇往設於其Cafe的自取點取餐。

他透露，現時其中央廚房日製約500份營養餐盒，已是公司最大業務，佔現時銷售約二分之一。他表示，去年整個集團銷售下跌3成，對比整體餐飲市道並不算太差，「健身室關門，Cafe一度全面停業，對比下營養餐生意卻明顯上升，按月甚至一度錄得50%以上的增幅。」他指出，去年力保不失，計及政府的支援計劃，公司仍錄盈利，「託同事的支持與努力才做得到。」

記者：周俊霖