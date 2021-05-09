【營商之道】 網絡營銷有幾重要 姜濤效應正是一個成功例子

到底一件商品如何能賣得好，營銷策略自然很重要，就等如為甚麼現在大家經常見到姜濤代言各式形式的產品，他的廣告隨處可以見？就是因為廣告商看中他的名氣，知道他的受歡迎程度，絕對可以為產品提升知名度和銷售額。

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然而，隨着社交媒體迅速發展，網絡營銷成為日常商企行銷重要一環，但卻少有能讀懂網民心態、進而評估網上營銷成效的方略。慧科訊業近日就宣佈推出全港首個「網上最受歡迎」及「網上最能帶動購買意願」指數，借助人工智能的智慧、深藏於大數據的啟示，希望為業界提供一個可靠評估網上營銷策略的參考，同時也為消費者總結和表達他們的心聲。

為整理出「網上最受歡迎購物商場指數」，研究團隊爬取了共40萬項提及生活百貨的網絡帖文，統計超過1億次互動個案（即留言數量、分享次數、讚好量及其他emoji如嬲嬲的總和）等數據，並配合帖文量、互動量及正評淨值（負面與正面留言數量相減後得分）等三項指標，得出最受網民歡迎的十大購物商場。結果是由屈臣氏排名最受歡迎第一位，，早在抗疫初期，已憑著推廣居家抗疫產品、設立疫情基金會、為醫護人員口罩供應等行動，吸引網民好評，成功建立積極抗疫的正面品牌形象，「多謝誠哥」更一度成為網絡流行語，可見品牌深入民心。

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同樣因「口罩營銷」上榜的，還有宣佈生產香港製造口罩、排名第三最受歡迎的HKTVmall。4月8日，公司宣佈接受網上登記預購口罩，網民反應異常熱烈，該帖文共收獲逾10萬互動量，包括2萬share和7萬like，成績驕人。另外，HKTVmall的本土品牌形象，並深受網民追捧。

另一方面，「網上最受歡迎生活百貨指數」研究團隊爬取了共20萬項提及生活百貨的網絡帖文，統計超過1900萬次互動個案（即留言數量、分享次數、讚好量及其他emoji如嬲嬲的總和）等數據，並配合帖文量、互動量及正評淨值（負面與正面留言數量相減後得分）等三項指標，得出最受網民歡迎的十大生活百貨。

受「口罩肌」的憂慮影響，護膚品牌在2020年網上人氣更勝化妝品，若以品牌產地劃分，則歐美品牌網上表現遠勝亞洲品牌。頭三位分別是TOM FORD、Christian Dior及3CE。

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記者：張以正