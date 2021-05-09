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【強制隔離福音】CSL客戶被強制隔離 可獲贈100GB本地流動數據

股樓投資 12:28 2021/05/09

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近日本港因為變種病毒壓境，只要一幢大廈出現一名患者就需要全幢大廈被隔離，以致網上出現無數當遇上被隔離時要帶甚麼隨身物的錦囊，以至隔離期間的伙食等等。然而，習慣了手機不離手的港人，很多人最擔心的是沒有WIFI提供，無法在隔離期間上網。

姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

有見及此，香港電訊（6823）CSL Mobile就非心貼心的宣布，送100GB免費本地流動數據予緊急需要入住檢疫中心的csl及1O1O客戶，讓他們在強制隔離時，也可時刻安心與外界保持聯繋。

客戶一旦不幸要被隔離，可隨時致電3922 6551專線，便可獲安排100GB免費本地流動數據（30日內有效），可在包括柴灣鯉魚門公園及度假村、竹篙灣檢疫中心、香港荃灣絲麗酒店，以及香港觀塘帝盛酒店四個檢疫中心使用。

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記者：張以正

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 隔離營 香港電訊－SS（06823） csl 港股

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