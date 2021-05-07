【陽光旅途@iM網欄】中外文化差異大 疫管看法各不同

常言道：「讀萬卷書不如行萬里路」。當你行完萬里路之後就會發覺世界每一個地方都有自己的文化，對事物亦有著不同的看法。如果大家去過歐洲旅遊，一定會發現星期日及公眾假期，大多數的商店都關門休息，只有一些食肆或酒吧仍然營業。很多亞洲人都會覺得很奇怪，甚至覺得不可思議。星期日最多人放假逛街購物，本可多做點生意，好像以往我們迎接國內的黃金週假期，很多店舖都會加長營業時間及做些優惠速銷，哪會反而不營業呢？只覺得歐洲人很笨，不會做生意。同樣地，歐洲人覺得在星期日所有人都休息，為什麼我要返工呢？而且星期日應該大家都到教堂又或出外旅遊，誰會星期天還去購物，亞洲人真笨，只會勞勞碌碌的工作，完全不懂生活。又如某些國家把大麻定為合法貨品，認為這是人的自由選擇，但卻衍生了更多的毒品及社會問題，在我們眼中亦是不能理解的。

其實同樣的例子還有很多，主要是由於大家有不同的文化及歷史背景，使得觀點亦不一樣，我覺得不需要去評論或干涉對方。極端點說，好像北韓、古巴等地，在各國眼中是不民主、沒自由！但當你親身踏足當地，你會發覺他們的人民，比我們這些所謂自由國度的民眾更快樂、更滿足！為何一定要用自己的標準去衡量對方的生活呢？

在這新冠疫情期間，亦可見到東西方的情況很不同。在中國剛開始爆發時，馬上封城、隔離並限制出入境，很快就把個案清零。在亞洲其他國家，普遍都會戴口罩、遵守社交距離及防疫措施，所以相對疫情亦算可控。但歐美強調民主自由的國家，在最初的時候根本沒人戴口罩，甚或歧視戴口罩的亞洲人，就算所謂封城，仍可以用多個原因可以自由活動。到現在仍有很多人示威要求放開防疫限制。同樣很難說誰是誰非，只是大家看法不一。從他們的表現，使我明白到「不自由 毋寧死」的真義！

在打疫苗的熱度，亞洲人就遠不如歐美人仕。以色列、阿聯酋、英國及美國等國家，已經有逾半數成年人接種了最少一劑疫苗，亦看到他們的疫情開始回落。他們也知道打疫苗的風險，但還是非常願意注射，他們所擔心的只是疫苗不夠。很多落後或貧窮國家，想打也沒有辦法。在香港，我們有充足的疫苗，卻只有一成半的成年人接種了最少一劑。這個可能和亞洲人一向比較自私，又或者和政府的宣傳手段有關吧！

中外文化與行為上的差異，沒有對錯，亦不應胡亂批評。但我們應該客觀去看看人家的長處及了解自己的不足，希望取長補短。我們的疫情是需要大家都出一分力，希望各位在身體許可的情況下盡早接種疫苗，使疫情早日受控，大家重回正常生活。

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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