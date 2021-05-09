【智能工業崛起】 瑞信陶冬：10年後開的不再是電動車而是氫能源車

經過逾一年的新冠疫情衝擊下，中國經濟已正逐步復甦，且更是在世界各國復甦中最迅速的。復甦勢頭良好，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬相信在未來10年就會看到一些變局。

瑞信陶冬：中國經濟復甦勢頭良好 美債在下半年更動盪（有片睇），見【下一頁】

他逐一解釋，「第一個是智能工業，在『十四五規劃』中已提及很多工業互聯網，而這工業互聯網的背後就是智能工業。我所想像智能工業生產出來的產品，每一件產品都是獨一無二，都是為消費者度身訂造的，就像買鞋子，你買的跟我買的鞋子都是不一樣，你那對鞋是根據你的尺碼設計和製造，我的則是根據我的尺碼和偏好，這對於製造業來說是一次巨大的變化，亦是所謂的C2M Model。」

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「你可以想像10年之後，要去買鞋、衣服，甚至買汽車、電視都是根據你的需要量身定造，如此你就不會再去商場裏面買大家都一樣的東西，這將成為未來制造業的製高點，美國稱之為Smart Industry，德國叫作工業4.0，中國則稱作工業互聯網，其核心概念就是一個全新的製造業模式。」

陶冬認為中國政府提出來屬好事，因為當大家都在忙於怎麼刺激經濟的時候，中央卻在考慮更長遠的事情。「再舉一例，政府提出的內循環中間堵點，其實中國在這些年的經濟已有很大的發展，但基本上都是一個粗放型的發展，中間有許多地方並不很順暢，如果能夠把那幾點改善好，就可能產生極大的經濟效益，而且不需花太大的政策成本就可以做到。」

這段時間很多人都在談論碳中和這個話題，陶冬亦提及到，「這是一個結構性的改革，我覺得是件好事，今天我還想不清楚中國到底會是甚麼狀態，但隱約感覺到這是一場和加入WTO相媲美的國家戰略和經濟轉移。簡單舉個例子，中國是極度缺乏石油的國家，即使中國有煤，但是煤的污染很大，如果稍微往前再想一想其實中國有很多可持續能源，如雲南的水利發電，新疆沙漠的大規模利用的太陽能等。這樣可以帶動起生態環境，因為它同時會有些剩餘的能源可以傳出去，這影響太大了。」

「另一方面，前一段時間電動車很火，中國在電動車上面會在世界領域上帶來一場彎道超車，而接下來更大的故事將會是氫能源，到了2030年的時候，可能我們開的已不是電動車，而是氫能源車。在後面還會演變成甚麼故事沒人知道，但當每個國家都承諾會減少碳排放目標，這將會是一個很大的故事。」陶冬說。



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記者：張以正