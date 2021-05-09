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【產業轉移】印度疫情徹底失控 三大產業訂單或轉移中國

股樓投資 14:56 2021/05/09

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新冠疫情肆虐全球逾一年多，惟不少國家至今仍確診爆發式增加，尤以印度的確診數字更叫人擔憂。根據印度官方披露的數據，連日錄得逾30萬、40萬確診病例，單是周六的41.4萬例就再次創下歷史最高紀錄，亦是進入5月以來，印度單日新增病例第3次超過40萬例。

由於疫情急轉直下，當地中央統計局預測2020至2021財年該國GDP增速預計將萎縮8%。雪上加霜的是，受疫情影響印度部分行業的訂單無法及時生產，海外訂單正逐漸流向那些能夠高效率滿足產能的國家。

瑞信陶冬：中國經濟復甦勢頭良好 美債在下半年更動盪（有片睇），見【下一頁】

據內地媒體報道，近日印度的紡織、原料藥及疫苗等行業的出口貿易遭受了較大的衝擊，這三大行業的訂單或將流向中國。

印度是僅次於中國的紡織制造大國，在疫情下早已出現大量的歐美紡織訂單轉向中國，數據顯示，2021年首3個月中國紡織原料及紡織制品出口總值已達3982.28億元人民幣，同比上漲27.7%。

除了紡織業，印度和中國在製藥領域同樣是全球數一數二的原料藥供應國，佔全球比重分別約12%和9%，但鑑於印度目前採取全面封鎖的措施，或將對當地的原料藥產能構成衝擊，由此導致的產能不足或致相關訂單轉向中國。

【智能工業掘起】 瑞信陶冬：10年後開的不再是電動車而是氫能源車，見【下一頁】

另一方面，在疫苗出口中國亦可能出現新局面。截至今年3月，印度疫苗出口量排名全球第二達55億劑，僅次於中國。新華社報道指印度正由全球疫苗接種的「施援方」被迫轉為「受援方」。

從以上種種，可見印度受疫情帶來的影響暫時難以估計，同時中國則因此吸納了印度的份額，從而擴大在世界的版圖。

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記者：張以正

印度 新冠肺炎疫情 疫情

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