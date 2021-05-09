【又套現】貝佐斯4天套現亞馬遜50億美元股票 淨賺49億美元

近日，亞馬遜創始人兼首席執行官傑夫・貝佐斯 (Jeff Bezos) 密密在沽售亞馬遜股票，據公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的監管備案文件顯示，貝佐斯 在4天內已套現了價值50億美元的亞馬遜股票。

【姜濤代言滙豐】姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

文件顯示從周一至周四，貝佐斯以約3350美元的平均價格出售了約150萬股亞馬遜股票，淨賺了49億美元。此次出售使他持有的亞馬遜股票總數從5320萬股降至5170萬股，截至周五收市，貝佐斯持股佔亞馬遜股份的10.3%，價值 1700億美元。

瑞信陶冬：中國經濟復甦勢頭良好 美債在下半年更動盪（有片睇），見【下一頁】

貝佐斯此前曾表示，他每年將出售價值10億美元股票，為其航空航天公司藍色起源提供資金。他還承諾向貝佐斯地球基金 (Bezos Earth Fund) 提供100億美元的資金，該基金致力於幫助應對氣候危機。

延伸閱讀：受內地減排目標影響 鋁價四月創新高 摩通上調3鋼材股目標價

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正