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【又套現】貝佐斯4天套現亞馬遜50億美元股票 淨賺49億美元

股樓投資 15:30 2021/05/09

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近日，亞馬遜創始人兼首席執行官傑夫・貝佐斯 (Jeff Bezos) 密密在沽售亞馬遜股票，據公司向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的監管備案文件顯示，貝佐斯 在4天內已套現了價值50億美元的亞馬遜股票。

【姜濤代言滙豐】姜濤無處不在 任滙豐ONE活動大使 邊啲品牌搵佢做過代言？，見【下一頁】

文件顯示從周一至周四，貝佐斯以約3350美元的平均價格出售了約150萬股亞馬遜股票，淨賺了49億美元。此次出售使他持有的亞馬遜股票總數從5320萬股降至5170萬股，截至周五收市，貝佐斯持股佔亞馬遜股份的10.3%，價值 1700億美元。

瑞信陶冬：中國經濟復甦勢頭良好 美債在下半年更動盪（有片睇），見【下一頁】

貝佐斯此前曾表示，他每年將出售價值10億美元股票，為其航空航天公司藍色起源提供資金。他還承諾向貝佐斯地球基金 (Bezos Earth Fund) 提供100億美元的資金，該基金致力於幫助應對氣候危機。

延伸閱讀：受內地減排目標影響 鋁價四月創新高 摩通上調3鋼材股目標價

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記者：張以正

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