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【狗狗幣】Elon Musk：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物會送狗狗幣

股樓投資 16:14 2021/05/09

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近期，多隻虛擬貨幣炒起炒落，除了大眾熟悉的比特幣受追捧，其他虛擬貨幣亦開始廣為人認識，其中狗狗幣（Dogecoin）就是其一。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在主持「周六夜現場」電視節目時提到，狗狗幣是「貨幣的未來」，就像美元鈔票一樣是真實，將會稱霸世界（take over the world）。

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Business Insider與CNN報導，馬斯克在主持節目時還笑說，送給媽媽的母親節禮物就是狗狗幣。當時，一同出席節目的馬斯克母親顯然樂於接受，她笑說：「我很興奮期待我的母親節禮物，我希望不會是狗狗幣。」馬斯克笑著回答：「沒錯，的確就是狗狗幣。」

至於被問到甚麼是狗狗幣的時候，，馬斯克表示，這是貨幣的未來，是將會稱霸世界、勢不可當的金融工具。「我能跟你說，狗狗幣是一種你能拿來交易傳統貨幣的加密貨幣。」

延伸閱讀:【職場熱話】打工仔一個月洗幾錢？　網民一個興趣佔開支大頭，見【下一頁】

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記者：張以正

特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 虛擬貨幣 虛擬貨幣種類

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