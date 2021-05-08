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瑞士盈豐﹕資本市場風格切換 　日本股票市場有望看高一線

股市 09:30 2021/05/08

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瑞士盈豐銀行執行董事韓焯林認為，日本股票市場有望看高一線。

年初以來，在亞洲股票市場中，韓台股市表現領跑，主要受益於半導體的超級利好週期（台積電和三星電子）。其次是多年來被投資者遺忘的日本股票市場。

當海外投資者考慮投資亞洲的時候，普遍來說，他們希望尋找成長性。但是，在亞洲各國市場裡，日本的經濟增速和整體股市盈利增速是落後於其他亞洲市場。今年以來資本市場風格切換明顯，從成長換成價值，在這個投資大環境裡，日本股市的風險/回報比例就很突出。

石油價格未來或有利於依賴原材料進口的日本

從宏觀的角度來看，日本是全球第四的石油消費國，僅次於全球第三的印度。由於印度新冠肺炎疫情進一步惡化，我們可以預判印度的經濟活動也會進一步放緩或冷卻，導致全球石油需求下降。意味著石油價格有望迎來拐點，有利於依賴原材料進口的日本。

另一方面，從美元兌日元的角度來看，海外投資者需要考慮到外匯風險。美國10年期國債收益率漲幅有所放緩，對於日元（兌美元）的進一步貶值空間有限，鼓勵海外投資者配置日本資產類別。

從風險的角度來看，最近日本的新冠疫情有加速惡化的現象，筆者建議投資者關注日本疫情受益概念股和必須消費行業。順帶一提，今年7月份的奧運會，東京可能是歷史上第一次舉辦沒有現場觀眾的奧運會。

撰文 : 韓焯林 瑞士盈豐銀行執行董事
聲明：作者為香港證監會持牌人士，沒有持有上述所提及的證券。

股票 疫情 奧運會 東京

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