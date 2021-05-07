【新股IPO】內地綫上補習平台VIPKID擬赴美上市 集資最少5億美元 騰訊有份投資

中資企業密密到美國上市，消息指，內地綫上補習平台VIPKID計劃最快今年赴美IPO，集資最少5億美元，公司正與瑞信及高盛洽談上市安排事議。不過有關上市一事，VIPKID回應：「公司沒有明確上市計劃。」

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VIPKID在2013年成立，據公司官方網站內容，現時平台上有近7萬名外籍教師向學生提供教學，學生人數超過80萬人。此外，VIPKID對上一輪融資獲騰訊（00700）投資1.5億元，估值達45億元，公司其他投資者包括紅杉資本及黑馬資本等。

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記者：張以正