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【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高

科技 10:29 2021/05/08

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亞太企業保安意識仍不足 專家：勒索軟件攻擊　付贖金無幫助

企業增加數碼化，網絡安全風險自然增加。有網絡保安公司的調查發現，去年的全球網絡攻擊停留時間的中位數為24天，較前年的56天大幅減少。該機構分析，企業網絡保安偵測和應對能力提升，加上多種勒索事件和勒索軟件佔比急升，讓整體網絡攻擊被發現的時間大幅縮短。

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FireEye北亞區副總裁及總經理徐海國分享該機構日前發布的調查，他指出，攻擊被發現的日數的數據縮短，不代表企業可以掉以輕心，特別是仔細分析數據後，美洲企業的數據有明顯改善，由60天減至17天，但反觀亞太地區的數字有所上升，由54增加至76天，意味區內企業需時更長才發現入侵，落後全球大勢，反映區內企業對網絡保安的意識仍不足。

勒索軟件攻擊比例增加

他進一步解釋，美國企業加快發現入侵問題，主要涉兩原因，首先整體企業界警覺性提高，並且增加內部投資，願意投入更多保安工具去協助尋求威脅；其次，勒索軟件攻擊的比例近年愈趨增加，傳統攻擊強調隱密性，企業愈遲發現愈好，但勒索攻擊就因要讓受害者發現再要求贖金，通常就想要讓受害者更快發現。報告亦指出，從網絡威脅由企業內部發現的佔比有所上升，由往年的47%上升至59%。

他提醒，企業如果不幸受勒索軟件攻擊，要留意無論付贖金或者拒付贖金，靠企業的後備檔案復原系統，都並非妥善處理之道。他解釋，付贖金絕不會一勞永逸，日後黑客隨時再度光顧，「而就算成功復原，黑客可能早已潛伏，企業並沒有解決入侵的問題，黑客日後可以繼續取道原本的漏洞入侵，愈來愈兇狠。」

他坦言，有些企業基於運作情況，無奈只能付贖金以維持運作，但無論如何都要「保持兇案現場」的情況，讓網絡保安專家搜集證據，發現入侵途徑，趕走黑客，從根本堵塞問題。

記者：周俊霖

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