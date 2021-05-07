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【平台整改】市監局：從政治高度認識互聯網平台整改重要性 對34間平台企業展開中期督導

股市 22:21 2021/05/07

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市監局：從政治高度認識互聯網平台整改重要性 對34間平台企業展開中期督導

中國市場監管總局今日召開互聯網平台企業整改督查專題會。會議指出，各相關省市的市監局要從講政治的高度，充分認識平台企業整改督查工作的重要意義，立即對34家平台企業開展中期督導，全面檢查平台企業落實整改要求情況，並對整改效果進行評估，確保各平台企業切實整治「二選一」等突出問題，在限期內高質量完成整改。

會議亦要求，各相關省市的市監局要落實屬地責任，不搞形式，不走過場，要深入平台企業一線，督促平台企業全面自查自檢，制定具體明確的整改措施，密切跟蹤平台企業整改進度，加強調度和指導，確保督導要深入細緻，檢查要認真嚴格，審核要全面規範，評估要客觀嚴謹。

市監局又指，將會持續推進平台企業整改工作，在屬地市場監管部門審核評估的基礎上，對問題突出的平台企業進行重點檢查，對仍然頂風作案的平台企業，一律從嚴從重查處，確保平台企業整改得到實效。

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記者：梁安琪

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