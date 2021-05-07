【樓市故事】年輕夫婦對生活有安求　只想買高層單位　搵盤近半年終上車

不少年輕人對居住環境有要求，因此不介意到處睇樓，但要搵到令人心動的樓盤不易。中原地產許偉業說，葵涌葵芳閣2座高層H室，實用面積415平方呎，今年3月放盤，起初叫價620萬元，其後獲年輕夫婦睇中，並向業主講價，希望業主減價至573萬元放售單位，但業主未有妥協，只願減價36萬元，最終該對夫婦讓步，追價11.1萬元，以584.1萬元購入單位，實用呎價14,075元。

代理說，該對年輕夫婦對居住環境有要求，去年尾開始搵樓，期間曾遇心儀單位，但均賣出，眼見上述單位位處高層，景觀開揚，所以才入市。據了解，原業主於2010年6月以191萬元購入單位，持貨11年，現帳面賺393.1萬元，物業期內升值2倍。

值得留意的是，近大半年，葵芳閣屢錄年輕客入市成交，皆因屋苑位置好，離港鐵葵芳站及巴士總站只有數分鐘步程，加上附近商場林立，如新都會廣場及葵涌廣場，衣食住行可謂一應俱全。不過，葵芳閣早於1984年5月開始入伙，屋苑內外難免老化。

【買樓理財】納米公屋205萬易手 164呎有梗廚無黑廁 業主當年購入價僅6.8萬【下一頁】

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