【英倫的天空@iM網欄】來英國做小生意 有乜好攪作？

踏入春夏季，英國很多公園都開滿了各式各樣的花草樹木；其中英國的櫻花開得尤為燦爛；下午陽光普照的日子，英國人都喜歡躺在草地上休息；或三五知己；約埋一起賞花兼戶外野餐茶聚；各自帶些小食一起分享，好和睦健康。

那天在西倫敦 Ealing 的 Walpole 公園的櫻花樹下；和一些新來報到的朋友聊起在英國有什麼好攪作？其實香港人醒目機靈，臥虎藏龍，我認識很多專業人士例如律師、醫護及金融才俊，都計劃在英國讀下書補考番個牌，希望做回自己的專業老本行當然係最好。

「大衞叔叔，俗語話做果行厭果行；依家人到中年都想有新嘗試，你有乜嘢好介紹 ？」

現在疫情緩和；但英國也元氣大傷；有危有機；這時候做些小生意相對上租金及請人也有多些議價空間。大家來到英國移居，可以先觀察下這裡文化；再想想如何結合自己的興趣及專長，工作才做得開心稱職。以下是一些小生意的提議，大家不妨參詳下 ！

咖啡店

雖然咖啡店成行成市，但就算是疫情期間；很多咖啡小店也能捱過來。英國人鍾意飲咖啡；3鎊一杯；大把人天天飲才覺身體好；英國人也喜歡去有特色的小咖啡店坐坐，宜定下特別的咖啡賣點；例如有機咖啡豆，擁有獨特風格的自家烘焙豆⋯⋯ 如果懂得自家製作小麵包小蛋糕、pancake 甜品之類，吸引更多客人又更好。

園藝師

英國的小屋一般都有小花園；而要體面及有修養的英國人都喜歡把花園打埋得整齊漂亮、若果繁花盛放更會獲得鄰居的稱讚。應運而生就是好手藝的園藝師往往成為搶手貨。我認識的一位媽媽每天送女上學後；就接每戶兩小時；每兩星期一天的園藝工作。每小時25鎊；種子及料錢另計。左鄰右舍看到有心思的庭園；都會打聽背後是誰的傑作，那位媽媽自己也很喜歡耕種，常說其實很自我享受及治療；能夠寓工作於娛樂是很幸福的，她已經暫停接新客了。

寵物美容

英國人家有一犬如有一寶，很多人愛狗如命。如果自己也是動物愛好者；寵物美容也是一門很開心的生意。在小區裏也不用找當旺的店舖，狗主人自然每月定期帶小狗到你的小店修理毛髪，中位價錢30 至40鎊；隨時貴過你自己剪頭髮。最好附近有大公園；可以做埋dog-sitter, 帶埋小狗行公園；狗主人願意給你一小時10 鎊 just walk the dog，又順便訓練自己的心肺功能做埋運動；一舉兩得。

除了以上三個方案，還有很多小生意點子，如果大家鍾意知；我下次再分享。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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