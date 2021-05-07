【沽空狙擊】醫美平台新氧科技被沽空機構狙擊 暗諷「財務數據不能像嘴唇一樣造假」

▲ 中國線上整容服務平台網站新氧被沽空機構狙撃。

沽空機構Blue Orca Capital 近日發表沽空報告，擬狙撃中國線上整容服務平台網站新氧科技（美﹕SY），內文指控新氧涉財務造假，更暗諷新氧「財務數據跟嘴唇不一樣，並不可以造假」（"Lips can be fake. Financials shouldn't be"）。

沽空機構報告指，該機構分別在去年12月和今年2月時，以網絡爬蟲（Web scraping）方式記錄新氧網站上顯示的訂單交易數量。Blue Orca Capital 指，新氧在12月23日至2月24日期間，宣稱平台交易額在45日內從33.3億元（人民幣，下同）急升至104.9億元，數字並不合理。

另外，Blue Orca 亦懷疑新氧涉誇大其廣告收入，在該機構所取得數據中，近24%進駐新氧的診所在2020年並沒有獲得任何訂單。Blue Orca質疑，該批診所在未有獲得任何訂單下，竟然願意支付高昂的廣告費用，情況實屬罕見。

新氧股價昨日不跌反漲，全日升7.25%，收報8.73美元。新氧今（7日）發表新聞稿否認沽空機構指控，指Blue Orca不理解新氧與整容機構的合作模式，也對整容行業線上社區平台欠缺基本的理解。公司同時宣佈，將於未來12個月內回購不超過7000萬美元股份。

新氧現報8.97美元，升2.7%。

沽空報告全文﹕連結

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編輯﹕賴奕羚