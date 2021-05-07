領展競投銅鑼灣商業地 一旦中標或考慮引入合營夥伴

銅鑼灣加路連山道商業地今日截標，房託領展(00823)今日證實，已向政府遞交投標書競投地皮，尚待政府接納，而招標結果尚未公布。領展表示，正探索引入合營夥伴，以根據土地出售條件將該土地開發為商業發展項目。若領展接獲政府接納土地標書的通知，將作進一步公布。領展今日上升0.7%，收報74.1元。

行政總裁王國龍表示，投標反映集團對香港的長遠承諾及前景充滿信心。他表示領展雖以獨資身份入標，惟亦正尋求合營夥伴，而且對合營發展模式持開放態度。領展相信其出價具競爭力，但深信同業的出價亦相當吸引。至於項目的發展細節，領展則未有披露。

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是幅商業地皮的地盤面積15.9萬平方呎，最高可建樓面107.6萬平方呎的非工業（不包括住宅、倉庫及加油站）物業。市場估值介乎110億至172億元，每呎樓面約1萬至1.6萬元。根據賣地章程，項目須在2029年9月底前完成，不可拆售。中標財團要自資興建３所政府物業及公眾停車場、保育地盤內的古樹及擋土石牆，亦要預留北面位置，興建一條私人業主主導的行人天橋，接駁希慎興業（00014）持有的同區商廈利園6期。

除了領展，銅鑼灣大地主希慎(00014)亦有夥拍華懋競投地皮。其他競投地皮的發展商，亦包括長實(01113)、新地(00016)、會德豐(00020)、信置(00083)等。

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領展對上一次投得地皮，為2015年夥拍南豐，投得九龍灣海濱道地皮，並發展為甲級寫字樓項目海濱匯。

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