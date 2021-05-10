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【公關大娜移@iM網欄】新香港人崛起 愛拼肯搏向上流

名人薈萃 08:01 2021/05/10

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有一種揚眉女子得罪不得，心懷一團火，渾身上下迸發出向上流的拼勁，天皇老子也阻不了她。

 

我認識一位前亞洲小姐，廿歲出頭、來自北國，在港大攻讀碩士，趁空檔走去選亞姐，賺了經驗和一些名氣。她不怯於蝸居劏房，天天蘋果沙拉當飯食，減脂又省資，做了幾年港漂。疫情前她抓住時機跑過深圳，跳進一家納斯達克上市的金融公司，瞬即獲重用，獨挑大樑做台柱。最近她的朋友圈光芒四射，大放北大光華管理學院取錄的喜訊，矢志再摘一枚碩士勛章。看上去柔弱纖薄的女生，短短幾年的歷練，呈現磅礡的張力，旁人看了亦不禁暗傷自己的青春蒼白無力。

 

去年中大碩士甫畢業的蘇州小妹，剛獲城大錄為準博士生，秋季開學，在下受命為她跟其他師妹張羅租盤。她的三位同期畢業後留港，現在於保險、媒體及金融機構任职，合租單位共住，再拼五年就拿到三粒星。來港唸書的這班內地尖子，閒閒地兩個碩士頭銜灌頂，香港純粹是一塊跳板，歐美才是終點站。

 

無論港漂還是內地學生，不約而同擁有超強的執行力和遠大的目標，絕不想營營役役地混日子，更不會無日無之碎碎念式地怨天尤人。

 

這是我所認識的一小撮「新香港人」的縮影。

 

傳媒話新香港人已成為支撐本港樓市的中堅力量；他們散佈在不同的大專院校；分佈於CBD的摩天大廈群裡。你有否感受到四方八面的競爭越來越大？屬於自己的蛋糕似乎在變小？

 

無論你喜不喜歡，這一切的發生，像春雨隨風潛入夜。

 

新香港人的組成，以每日150名的單程證新移民為主，一年54,750人，質素參差；其次是像湯唯、周迅、李雲迪這類高級的優才；還有籠統稱為「港漂」（包括輸入人才計劃及來港升學的內地生留下就業）。回歸後17年已匯聚了逾百萬的新香港人，港九新界大街小巷中「梗有幾個係隔離」。

 

新港人的質素日見提升，以港漂為例，從事金融地產、保險、文化教育、傳媒和科研工作為主，不再像七、八十年代的新移民，大多投身藍領階層。港漂們工餘很注重持續進修，考車牌、保險牌、證券牌、CFA、ACCA、地產代理牌等，多證傍身，增加叫價能力。礙於背景及語言相異，新港人喜歡同聲同氣自成一國，締結的同溫層，聯群結隊圍爐於微信微博、行山團、淘友圈、港漂圈。本地薑要打入新香港人的領域，想要借他們的口向內地民眾講自家的品牌故事，說他們的語言及融入他們的資訊圈是基本的操作。這股後發先至的力量，將是主導市場的新精英、新金主，值得花心思好好參透。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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