【樓市現象】一手搶焦點　周末二手睇樓量按周跌7.8%

中原地產十大屋苑周末預約睇樓量錄得535組，按周跌7.8%，其中5個屋苑睇樓量按周下跌，跌幅介乎7.7%至50%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市況暢旺，本周末多個新盤同步推售，覆蓋港、九及新界各區，新盤入場費吸引，有入場單位低至400萬元內，吸引大量買家轉投一手市場。二手盤源大量被消化，加上業主議價空間收窄，新盤攤薄二手客源，令二手成交開始放慢。

港島區方面，太古城及海怡半島睇樓量按周持平，惟康怡花園睇樓量錄跌幅。康怡花園本周預約睇樓量錄得60組，較上周下跌7.7%，中原楊文傑表示，市況熾熱，業主議價空間收窄或反價，部份買家未能及時追價，錯失入市機會，康怡花園5月至今錄得6宗成交，平均實用呎價17,289元。

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九龍區方面，美孚新邨、黃埔花園及新都城睇樓量皆下跌。中原袁顯岸表示，市場焦點聚於啟德新盤，加上母親節周末，市民忙於與家人歡度佳節頌親恩，睇樓活動暫時擱置，令黃埔花園本周末睇樓量僅錄得50組預約，按周急挫28.6%，料周末交投偏靜。新都城本周末睇樓量僅錄55組預約，按周下跌8.3%，但代理指該屋苑每呎實用叫價微跌，或有助帶動交投向穩。

新界區方面，映灣園錄10組預約睇樓，較上周跌五成，但沙田第一城及嘉湖山莊睇樓量持平，分別錄60組及120組睇樓量，仍處於活躍水平。中原文家輝表示，本月嘉湖山莊成交步伐有所減慢，暫錄11宗成交，由於平盤買少見少，成交價不斷上升，入場門檻已突破500萬元，現時最平放盤叫價513萬元，業主議價空間普遍亦有限，買家考慮時間延長；近日新盤群出，亦攤薄二手市場焦點，以致成交步伐減慢。

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