【港股追蹤】紐交所維持退市決定 中電信稱一直嚴守法規

中電信（00728）公布，今年一月向紐交所提出，要求紐交所董事會的一個委員會覆議對其ADR退市的決定。於5月6日，該委員會維持有關決定。

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中電信指，截至5月6日公司已發行的ADR約114萬份，佔已發行股份的約0.14%。按照存託協議的條款，中電信ADR的持有人可將其持有的ADR交還給紐約梅隆銀行以換取該公司的H股，每份ADR可換取該公司的100股H股。

中電信表示，上市以來公司一直嚴格遵守各項法規、市場規則及上市地的監管要求，依法運營。未來公司會繼續密切關注有關事件的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。

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中電信全日升2.1%，報2.86元，成交3.5億元。

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