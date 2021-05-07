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【港股追蹤】紐交所維持退市決定 中電信稱一直嚴守法規

股樓投資 21:23 2021/05/07

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中電信（00728）公布，今年一月向紐交所提出，要求紐交所董事會的一個委員會覆議對其ADR退市的決定。於5月6日，該委員會維持有關決定。

【大行點睇】受內地減排目標影響 鋁價四月創新高 摩通上調3鋼材股目標價  詳情請看[下一頁]

中電信指，截至5月6日公司已發行的ADR約114萬份，佔已發行股份的約0.14%。按照存託協議的條款，中電信ADR的持有人可將其持有的ADR交還給紐約梅隆銀行以換取該公司的H股，每份ADR可換取該公司的100股H股。

中電信表示，上市以來公司一直嚴格遵守各項法規、市場規則及上市地的監管要求，依法運營。未來公司會繼續密切關注有關事件的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。

【港股追蹤】同業面臨零件短缺問題　舜宇跌逾8%成最差恒指科指成份股  詳情請看[下一頁]

中電信全日升2.1%，報2.86元，成交3.5億元。

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撰文 : 趙家盈

中國電信（00728） 港股 ADR 紐約 銀行 H股

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