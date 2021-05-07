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【東京奧運】聯署要求停辦 兩日內逾23萬人響應

理財智慧 20:32 2021/05/07

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日本東京奧運還開幕在即，惟當地疫情再度反彈，日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，在網上發起聯署呼籲停辦東京奧運，兩日之內已獲逾23萬人簽署響應。

【政府工略】投推署請環球家族辦公室副主管 月薪8.5至10.6萬 條件和職責又如何【工作職責請看下一頁

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宇都宮健兒於本周三（5日）在網上發起聯署行動，他在網頁上稱若為應付東奧，而把目前緊絀的醫療資源分散，可能對疫情造成惡化。他又表明，在新冠肺炎疫情持續之際，不應把民眾生命和生活置於危險之中，而強行舉辦奧運，要求盡快作出停辦奧運的決定。不過，國際奧委會早前表明，東京奧運會如期舉行，同時公布相關防疫要求。

【家居設計】英婦節省3650英磅裝修浴室 完全煥然一新 到底有咩計仔【下一頁

日本政府發表聲明延長東京、大阪、兵庫和京都四個都府縣的緊急狀態宣言至今個月31日，下星期三起愛知縣和福岡縣同樣列入緊急狀態。

 

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責任編輯：陳楚琨

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