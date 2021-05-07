【東京奧運】聯署要求停辦 兩日內逾23萬人響應

日本東京奧運還開幕在即，惟當地疫情再度反彈，日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，在網上發起聯署呼籲停辦東京奧運，兩日之內已獲逾23萬人簽署響應。

【政府工略】投推署請環球家族辦公室副主管 月薪8.5至10.6萬 條件和職責又如何【工作職責請看下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

宇都宮健兒於本周三（5日）在網上發起聯署行動，他在網頁上稱若為應付東奧，而把目前緊絀的醫療資源分散，可能對疫情造成惡化。他又表明，在新冠肺炎疫情持續之際，不應把民眾生命和生活置於危險之中，而強行舉辦奧運，要求盡快作出停辦奧運的決定。不過，國際奧委會早前表明，東京奧運會如期舉行，同時公布相關防疫要求。

【家居設計】英婦節省3650英磅裝修浴室 完全煥然一新 到底有咩計仔【下一頁】

日本政府發表聲明延長東京、大阪、兵庫和京都四個都府縣的緊急狀態宣言至今個月31日，下星期三起愛知縣和福岡縣同樣列入緊急狀態。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨