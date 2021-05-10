【Good Food,Good Mood@iM網欄】令人在煩囂之下放輕鬆的維港景致 The Commune

雖然不是十八廿二，但我非常喜歡看選秀節目，看著一班孩子為夢想而努力，看著看著彷彿連自己也年輕起來。以前選出來的組合（如韓國的IOI、Wanna One、IZ*ONE，甚至中國內地的Nine Percent）必定大火，但隨著韓國101系列被爆出造假，觀眾對偶像選秀節目漸漸有所保留。最近我有追看內地的《青春有你3》，除了有BLACKPINK的Lisa擔任跳舞導師，某些參賽選手亦甚為亮眼，本來以為一切順利，怎料突然在決賽前「爆煲」：冠軍大熱人選被黑粉網暴以致退賽，節目因粉絲浪費食物而被腰斬，網上惡意中傷、無中生有應有盡有，令人不禁疑問：有必要嗎？看到自己的one pick被欺負，心煩之際，收到朋友邀請，約我到位於尖沙咀K11 ARTUS十樓的The Commune聚舊。到達餐廳後，風趣的酒吧經理為我們送上色彩鮮艷的雞尾酒，冰涼的感覺和清爽的味道直透心扉，加上璀璨但平靜的維港景致，我的心裏頓時舒坦了許多，沒有紛爭的世界真好！

早在一年前來過這裡，印象中的The Commune坐擁無敵維港海景，裝潢時尚、舒適，而且提供非常抵食的午餐及晚餐。一年後，餐廳作出變陣，主打雞尾酒及餐酒，亦推出多款輕食，為happy hour提供了一個理想聚腳點。

新推出的菜單雖然以bar food為主，但味道不俗，亦「嚐」得出廚師的心思。就以Beef Tartare為例，廚師在手切法國牛肉中加入東南亞流行的參峇醬、乾蔥、花生、辣椒及青檸，味道惹味，瞬間打開味蕾。

幾款炸物亦做得不錯，例如「天婦羅炸魚蕃薯條」，以日式方法改良傳統的「炸魚薯條」，配搭山葵他他醬，炸得香口，送酒一流。

想happy hour兼食埋晚餐？他們也有飽肚一點的選擇：「日式五花肉刈包」採用慢煮五花腩，夾著青瓜及日式酸薑，邪惡但美味；「照燒鰻魚迷你漢堡」的鰻魚香甜夠味，配搭醃白蘿蔔、脆雞皮及山葵沙律醬，尺寸的骰份量剛好；「鬼佬鮮蝦雲吞」採用意大利雲吞做法，自家熬製蝦湯，吃後溫飽滿足。

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