【香港經濟】王冬勝連任香港總商會主席 冀港府著手重啟邊境

▲ 香港總商會今（7日）宣佈，王冬勝連任香港總商會主席。

香港總商會今（7日）宣佈，香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝連任香港總商會主席。王冬勝表示，很榮幸能夠獲選連任，他代表總商會促請政府為受到疫情影響的企業提供支援，著手重啟邊境，以支持本地經濟。

王冬勝表示，儘管2021年香港首季經濟大幅反彈，但認為本地經濟仍然疲軟，前景欠明朗。他認為，政府應該為受影響企業提供支援，除了重啟邊境外，更應提高本港接種率，以實現群體免疫。

他亦指，中國經濟復甦步伐理想，香港企業應把握中國（尤其是大灣區）發展所創造的機遇。他指，在大灣區青年就業計劃中，該會會員目前已提供近600個職位空缺予香港畢業生參加。

另外，香港總商會今日召開周年會員大會，亦選出理事會正副主席，宏亞按揭證券有限公司董事總經理孫立勳獲選連任為常務副主席。長實（01113）主席兼董事總經理李澤鉅、會德豐主席兼常務董事吳宗權、以及其士國際集團非執行董事周維正連任副主席。

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編輯﹕賴奕羚