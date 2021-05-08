【玄人‧峰語@iM網欄】生剋制化 重新去認識五行

不論你習那一門術數，首先一定要認識陰陽五行， 尤其是習子平八字，如不懂五行的生剋制化，基本上是不得入其門。 然而，很多人學了八字很久仍不太懂批命， 除了因為未懂八字的真理外，主因是對五行的認知仍然不足。 事實上，十個有八個學八字的人，都認為五行只是木、火、土、金、 水，代表五種不同的物質，它們之間的生剋制化是相同的，其實， 事實並非如此。

對於五行學說的出處，各有各不同的說法，但姑勿論那一個派別， 對五行都有一致的解釋，就是五行並非指具體的五種單一的事物、 物質，而是對宇宙間萬事萬物的五種不同屬性的抽象概括。 五行 中「行」字，其實有一個更深遠的的涵義，就是一種行動， 而五行就是五種不同概括的運動(包括形態轉變、趨勢、 與不同事物相遇產生的化學作用)， 因此五行不單可運用在堪輿學上，也可套用在中醫學、投資學上。

有學過八字的朋友，都有聽過古人將五行加形容，如「木曰曲直」、 「金曰從革」、「水曰潤下」、「火曰炎上」、「土曰稼穡」， 其實這些形容詞，正正化表了上述所言五行的概括。金代表 「 從革「，其意思代表沉降、肅殺、收斂等性質，所以金在秋天最旺， 也代表了果實收成，由樹掉下後，形成了一片肅殺之象。 如果學八字的朋友，只針著木就是一棵樹木，水就是流動的水、 火就是火熊熊的火，那就會反被五行的表象所影響， 而登不了八字批算更深層次的水平了。很多人習八字的人， 很容易跌入了一個陷阱，就是將五行之間的生尅制化過於簡單理解： 例如當水遇木會相生，水遇火會相尅；同樣地，木遇火會相生， 木遇土會相尅。雖然大家都是出現相生相尅的現象， 但結果卻是不一的。水生木，水潤木的根，當水進行生木的過程時， 水會被木吸走，而水最後會消失。然而，當木生火時， 即使木已焚燬，仍會留下灰燼。又例如，水尅火時， 火是完全消失的；但當木尅土時，木是插在土之上，木土仍然存。 我舉出此等例子，就是相帶出如想令八字更上一層樓， 就要明白五行的真意不在於表象， 而在於五行象徵性及它們之間產生的微妙變化。

如五行套用在中醫學上，也是很有道理及深層次的應用， 金如套用在人體之上，會代表為肺，因為肺吸氣主收納， 沉降氧氣以供全身器官之用。當明白此又如水代表滋潤、下行、 寒涼、所以在人體會代表腎及膀胱。又如木代表生長、升發、 在人體為以肝、膽為代表。又如火代表了溫熱、向上等性質， 在人體以心、小腸為代表。

由此可見，五行不是我們所理解的表象，而是一個象徵， 當我們明白了這個意義，就可以加以運用。 至於如何去展現這套學理，之後再談。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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