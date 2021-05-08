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【玄人‧峰語@iM網欄】生剋制化 重新去認識五行

名人薈萃 10:01 2021/05/08

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不論你習那一門術數，首先一定要認識陰陽五行，尤其是習子平八字，如不懂五行的生剋制化，基本上是不得入其門。然而，很多人學了八字很久仍不太懂批命，除了因為未懂八字的真理外，主因是對五行的認知仍然不足。事實上，十個有八個學八字的人，都認為五行只是木、火、土、金、水，代表五種不同的物質，它們之間的生剋制化是相同的，其實，事實並非如此。

對於五行學說的出處，各有各不同的說法，但姑勿論那一個派別，對五行都有一致的解釋，就是五行並非指具體的五種單一的事物、物質，而是對宇宙間萬事萬物的五種不同屬性的抽象概括。  五行中「行」字，其實有一個更深遠的的涵義，就是一種行動，而五行就是五種不同概括的運動(包括形態轉變、趨勢、與不同事物相遇產生的化學作用)，因此五行不單可運用在堪輿學上，也可套用在中醫學、投資學上。

 

有學過八字的朋友，都有聽過古人將五行加形容，如「木曰曲直」、「金曰從革」、「水曰潤下」、「火曰炎上」、「土曰稼穡」，其實這些形容詞，正正化表了上述所言五行的概括。金代表 「從革「，其意思代表沉降、肅殺、收斂等性質，所以金在秋天最旺，也代表了果實收成，由樹掉下後，形成了一片肅殺之象。如果學八字的朋友，只針著木就是一棵樹木，水就是流動的水、火就是火熊熊的火，那就會反被五行的表象所影響，而登不了八字批算更深層次的水平了。很多人習八字的人，很容易跌入了一個陷阱，就是將五行之間的生尅制化過於簡單理解：例如當水遇木會相生，水遇火會相尅；同樣地，木遇火會相生，木遇土會相尅。雖然大家都是出現相生相尅的現象，但結果卻是不一的。水生木，水潤木的根，當水進行生木的過程時，水會被木吸走，而水最後會消失。然而，當木生火時，即使木已焚燬，仍會留下灰燼。又例如，水尅火時，火是完全消失的；但當木尅土時，木是插在土之上，木土仍然存。我舉出此等例子，就是相帶出如想令八字更上一層樓，就要明白五行的真意不在於表象，而在於五行象徵性及它們之間產生的微妙變化。

 

如五行套用在中醫學上，也是很有道理及深層次的應用，金如套用在人體之上，會代表為肺，因為肺吸氣主收納，沉降氧氣以供全身器官之用。當明白此又如水代表滋潤、下行、寒涼、所以在人體會代表腎及膀胱。又如木代表生長、升發、在人體為以肝、膽為代表。又如火代表了溫熱、向上等性質，在人體以心、小腸為代表。

 

由此可見，五行不是我們所理解的表象，而是一個象徵，當我們明白了這個意義，就可以加以運用。至於如何去展現這套學理，之後再談。

 

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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