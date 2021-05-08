【虛擬貨幣】更多投資者交易虛擬貨幣 美國證交會指要設更多保障機制

美國證交會（SEC）主席Gary Gensler表示，在Bitcoin等虛擬貨幣交易日漸活躍時，監管機構需要制定更多新的投資規則，從而保護投資者。

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Gary Gensler又指，虛擬貨幣去年成為熱門投資項目，甚至有更多傳統金融機構參與其中，因此需要訂立法規，防止欺詐或其他問題。

有關言論並沒有對Bitcoin價格造成衝擊，Bitcoin仍然維持在57,000至58,000美元的水平。

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