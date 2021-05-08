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【騰訊控股】被中國罰完又到外國罰 賠償金額達到7億元 騰訊旗下遊戲公司Supercell被裁定侵權

股樓投資 14:18 2021/05/08

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騰訊控股（00700）旗下遊戲公司Supercell早前與日本社交手游公司Gree就專利的訴訟，被美國德州聯邦陪審庭裁定敗訴，Supercell版指侵犯Gree六項專利，前者需要賠償後者 9,220萬美元（約7.2億港元）的損失。

延伸閱讀：大行給予港交所目標價，見【下一頁

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事緣Supercell多隻遊戲包括《部落衝突》（Clash of Clans）, 《部落衝突：皇室戰爭》（Clash Royale） and 《卡通農場》（Hay Day）採取「免費+增值」（Freemium）遊戲功能，即遊戲免費（Free）下載後，通過用戶升級（Premium）或遊戲中購買虛擬物品賺錢，Gree是該功能的開拓者之一。Gree指控Supercell透過侵犯其專利，從以上三隻遊戲獲得超過30億美元收入。

Supercell與Gree先後有多次涉及專利的訴訟，今年稍後時間將有另一次訴訟。Supercell就今次裁決回應指尊重司法系統，但將會作出上訴。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 專利 美國 日本 騰訊控股（00700）

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