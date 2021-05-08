【美股焦點】堅持看好Tesla「契媽」Cathie Wood計劃拋售Apple？

基金公司Ark Invest的創辦人及CEO、「契媽」Cathie Wood於周五（7日）表示，對近期以Tesla為首的科技股回調並不擔心，認為現時的股票策略，長綫將獲得高回報。

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今年2月，Wood曾指其投資策略，可以獲得15%的複合年均增長率，而在近期科技股回調後，她又上調回報預測到25%至30%。

她以Tesla為例，指今後兩年，公司將出現一些令人意外的突破，例如在自動化駕駛方面，Tesla規模化的速度將較所有競爭對手都快很多。

她又提到會拋棄蘋果（APPL），早前由於Ark不能持有現金，因此投資在蘋果等「類似現金創新個股」，但在避險情緒出現後，將會拋棄這些股票，而買入受避險情緒傷害的股份。

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