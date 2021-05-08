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【疫苗專利】多國就豁免新冠疫苗專利表態 法國與德國同一陣綫表示反對 加拿大表示不干預

股樓投資 11:05 2021/05/08

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早前美國貿易代表表示，美國支持世界貿易組織（WTO）對疫苗知識產權保護進行豁免，增加全球新冠肺炎疫苗供應，又指拜登政府將積極參加世貿有關方案的談判，同時鼓勵其他國家支持。印度、南非等國家一直鼓吹世貿組織暫時豁免疫苗的知識產權，令貧窮國家疫苗短缺的情況有所改善。

不過德國總理及衛生部長先後表態表示反對，強調限制疫苗供應的主要問題，是生產能力而非知識產權保護，衛生部長又指如果美國與德國一樣「願意出口疫苗」，他將非常高興。

延伸閱讀：大行給予港交所目標價，見【下一頁

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法國總統亦表示，不贊成豁免新冠疫苗知識產權保護，與德國一樣，法國政府認為目前最大問題在於疫苗分配而非專利權。

加拿大總理則表示，該國參與新冠疫苗知識產權的討論，但無意干預或阻止疫苗豁免，不過加拿大總理「個人支持」有關豁免。

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撰文 : 謝克迪, CFA

拜登 經濟 疫苗 專利 美國 德國 法國 世界貿易組織

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