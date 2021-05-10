【筍工推介】元朗民政事務處請行政助理 需大學畢業 月薪高達2.6萬

民政事務總署又請人了，元朗民政事務處聘請行政助理，月薪26000元，需大學畢業，受聘者或需要超時工作及在星期六、日及公眾假期工作。職位按非公務員合約條款聘用，而合約期至2022年3月31日，續約與否須乎視工作表現及工作需要而定。有意者請於5月14日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

(1) 申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送至下述地址。如以郵寄方式遞交申請，信封上的郵戳日期將視作申請日期。請確保已為郵件支付足夠郵資，以免申請未能送達下列查詢地址。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理。如親身遞交，請於截止申請日當天下午六時前送達下述地址。請在信封面註明「申請合約行政助理職位」。

(3) 逾期遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

(4) 申請人如在截止申請日期後八個星期內未獲邀參加面試，可視作落選。

聯絡地址：元朗青山公路(元朗段)269號元朗民政事務處大廈5樓512室人事組

查詢電話：2443 2094

截止申請日期(日/月/年) ：14/05/2021 17:00:00

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責任編輯：羅浩濂