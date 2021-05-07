▲ 【大灣區理財】內銀高收益理財通產品 約4至5厘

跨境理財通徵求意見稿透露，香港投資者可買內地R1至R3風險程度的理財產品，工行 （01398） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 、農行 （01288） 及招行 （03698） 的理財產品回報究竟怎樣？

內地理財產品回報無明確的收益率，只能以產品業績基準顯示，為投資管理人結合歷史經驗及當前市場環境對產品策略可達到業績的預估，並不構成對該產品未來任何的收益承諾。此外，理財產品收益不需繳納個人所得稅。

工行

工行一隻預期高收益的理財產品為工銀理財·全鑫權益私銀尊享混合類封閉式理財產品（21HH3826）21HH3826，業績比較基準為4.7厘，起購金額50萬元（人民幣，下同），其後認購每口價增加1000元整數，期限為743天，屬R3風險等級。初始發行量5億元，募集期為4月28至5月10日。每年分紅一次。

該理財產品投資於固定收益類的比例可為8成，股票等權益類的投資比例最多為35%，商品及衍生產為比例最多為5%。

中行

中行自營理財產品中，一隻預期高收益的產品為中銀理財-智富（封閉式）2021年39期，業績比較基準為4.45厘，起購金額為1000元，期限為580天，中級風險，募集期為4月29至5月10日，起息日為5月11日，到期日為2022月12月12日。

建行

建行一隻預期高收益的產品為乾元-私享(按週)開放式固收淨值型理財產品，七日年化收益率為3.8厘，起購金額100萬元，產品已成立，投資期限為無固期限，中等風險。

農行

農行一隻預期高收益的產品為“農銀私享·穩健·安盈363天”委託資產管理理財產品第2期，業績比較基準為3.6厘，起購額30萬元。

招行

招行一隻預期高收益的產品為招銀理財招睿頤養豐潤三年封閉3號固定收益類理財計劃，業績比較基準為5.6厘，1萬元入場，風險為R2（謹慎型）。投資類型為固收增強。

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記者：譚志偉