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內地首次批出6隻恒生科技指數ETF

股市 19:19 2021/05/07

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內地首批6隻恒生科技指數ETF 有助內地投資者佈局新經濟資產

內地首批恒生科技ETF（交易型開放式指數基金）獲批，包括大成、華夏、易方達、華安、博時、嘉實等六家基金公司的產品。

內媒引述業界人士指，是次6隻恒生科技指數ETF產品獲批，將為投資者佈局港股新經濟核心資產提供利器。而過去10年中國湧現一大批科技龍頭企業，隨着中概股回歸，以及更多獨角獸陸續上市，相信新經濟企業在港股市場的佔比將越來越高。

恒生科技指數於2020年7月推出，主要追蹤在港交所上市的30只最大型科技板塊股份，包括騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 及美團 （03690） 等。

在港有4隻ETF產品追蹤恒生科指，分別是南方恒生科技 （03033） 、華夏恒生科技 （03088） 、安碩恒生科技 （03067） 、恒生科技ETF （03032） 。另外槓桿及反向產品有XL二南方恒科 （07226） 、XI二南方恒科 （07552）

相關文章：【北水基金】中金指1300北水基金可買港股 總規模5200億

【騰訊股價】騰訊跌逾1%觸600元心理關口　逾3000個買盤600元排隊撈貨

記者：梁安琪

 

 

港股 恒生科技指數 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 基金 ETF 指數 ETF產品 阿里巴巴 小米

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