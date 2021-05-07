澳門5.1假期吸16.7萬訪客入境 酒店平均入住率逾80%

澳門旅遊局今日（7日）公布，據初步統計數字顯示，澳門5.1長假期錄得16.7萬名旅客入境，當中內地旅客有逾15.6萬人到訪，佔其逾九成人次。

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在假期首日，入境旅客錄得4.5萬人次，創疫情以來單日新高，當局表示，日均訪客達3.3萬人次，而在5天假期酒店的平均入住率逾80%，認為整體較預期理想。

澳門旅遊局局長文綺華表示，下半年將繼續以線上線下的形式，推廣澳門旅遊活動；又指，疫情下澳門仍會以內地客為主，並計劃到南京、上海、重慶、廈門、成都、天津及太原等地推廣。她補充，若疫情穩定，不排除會到香港推廣澳門旅遊，並會與內地電商合作推出優惠，加強宣傳。

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責任編輯：潘曉豐