【iM人物專訪】瑞信陶冬：中國經濟復甦勢頭良好 美債在下半年更動盪（有片睇）

盡管在瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬看來當前的中國經濟增長勢頭良好，但經濟風險同樣很大，並提出了必須要留意的三大風險。他指出，風險大是因為政府在有意地釋放風險，包括地方債和一些信用債，允許違約而不再剛性的去保住一些企業，也不再捂住不許企業破產，導致信用違約現在開始出現了，「我覺得信用債違約的數量覺得會上升，甚至會比去年下半年的歷史新高更多，這是第一個風險。」

瑞信陶冬：10年後開的不再是電動車而是氫能源車，見【下一頁】

第二個風險是房地產政策開始收緊。「對於借貸大戶的開發商來講，尤其是去年的三條紅綫，對開發商融資是催眠鎖。幾乎所有的開發商都是借新債還舊債，如今一下子沒法再借了，這樣就可能會催生出違約，我們都不能忽視，所以違約風險今年會比較大，甚至不排除個人投資者借了錢去炒房子，也可能會出現一些問題。在上月的政治局會議再次強調房子是用來住，不是用來炒的，這是會議中一個重大亮點，所以我相信在未來兩個月會有很多新的政策出台，來打壓房價。」

第三個風險是通貨膨脹。陶冬坦言通貨膨脹到底會走到哪一步不知道，但是購買力萎縮的確在發生，到底下半年會不會為人民銀行、貨幣政策帶來進一步的壓力，現在還不好說，但我認為可能會有，那麼人民銀行的政策正在從全面放水變成穩定，現在變成略收水。「我覺得今年的經濟增長和通貨膨脹都會超過預期，主要原因是政府現在都不再在乎這兩個數字，政府現在要的是在結構性轉型上面的『政策焦慮』。」

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記者：柯慧琳、林衛、張以正