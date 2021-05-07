【異動股】福萊特玻璃連跌6日 本周兩度遭大行削價 花旗再籲「沽」

福萊特玻璃（06865）本周兩度遭花旗削價，股價亦連跌6日，今日再插9%，低見17.5元，收報17.52元，一周計累跌27%。

花旗今日再發表研究報告，重申對福萊特玻璃「沽售」評級。該行指，近期太陽能光伏玻璃價格走弱，3.2mm玻璃價格已由3月的每平方米40元（人民幣，下同），跌至5月初的23元，2mm玻璃價格更由3月的每平方米32.5元回落至5月初的19元人，兩者跌幅均逾四成。

該行認為太陽能玻璃行業周期仍未到谷底，估計每平方米均價若下跌1元，將令公司今年淨利減少約11%或2.3億元，因此將其2021至2023年淨利潤預測下調10%至56%，並再削其目標價24%，由22元下調至16.8元，以反映太陽能玻璃價格疲弱。

兩大行對福萊特玻璃最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧