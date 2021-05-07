【家居設計】英婦節省3650英磅裝修浴室 完全煥然一新 到底有咩計仔

英國《鏡報》報道，英國一名婦人Hayley Rubery原先預留4000英磅（約4.3萬港元）裝修家中浴室，惜人算不如天算，新冠肺炎疫情爆發封城，Hayley與丈夫二人怕會失業或染疫而不想動用到積蓄，加上打算出售物業，如果「豪裝」似乎亦不划算，因而決定自己買材料親自翻新浴室。最終只花費了350英磅（約3,784港元），成果亦相當不錯，更令物業升值成功出售。

30歲的Hayley與丈夫Ben住在英格蘭赫福郡，2019年初搬家時她就想要翻新浴室。最初他們儲了4000英磅（約4.3萬港元）打算裝修浴室，但疫情封城打亂了他們的計劃。她直言批評浴室牆磚是牛油黃色，地磚是奶油色，設計過時的確需要重新鋪設。

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Hayley後來預算350英磅為浴室大變身，三月底封城次初她就展開翻新大計。她表示，花費最多的是購自eBay價值99英磅（約1,070港元）的浴屏，於是換成100英磅（約1,081港元）的花灑及40英磅（約432港元）的水龍頭。至於瓷磚塗料每罐只需13英鎊（約140港元），Hayley表示塗料改變了沈悶的牆壁，她更提到最初使用時並不順手，但塗上第第一層後她就掌握了使用的竅門。此外，她亦在eBay花了36英鎊（約3,892港元）購買了乙烯基地板，並由Ben協助鋪上

除了改變整體顏色，Hayley在設計上亦加入了自己的想法。她使用黃銅手柄、藤製餐墊以及對單元進行了升級改造，並利用花園中的廢木料，製成了人字形的工作台。Hayley表示印象深刻，因這只佔原本計劃花費的一小部份。

他們夫婦在在去年9月時出售房子，Hayley指地產經紀說，他們翻新了浴室使房子有所升值。他們在一月時以37.5萬英鎊（約405萬港元）的價格出售了房子，在短短兩年內就賺了3.9萬英鎊（約42.2萬港元）。

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責任編輯：陳楚琨